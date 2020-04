Willian afirma que prefere continuar na Premier

O futuro de Willian (31) não está claro e ele poderá deixar o Chelsea neste verão, já que seu contrato termina.

O brasileiro parece claro que deseja continuar na Inglaterra, mas ainda não descartou outras opções. "Meu desejo é continuar na Premier League, embora eu não descarte jogar em outras ligas. Vamos ver o que acontece no final da temporada", disse ele.

Willian estava negociando sua renovação com o clube de Londres, mas as negociações estão em um impasse. A política do Chelsea é não renovar jogadores com mais de 30 anos por mais de um ano, mas o ala quer assinar por três anos.

"A única negociação específica até agora, tive com o Chelsea para renovar. Eles queriam me dar dois anos de contrato e eu queria três. Agora tudo está parado", disse o ponta.

Parece que os 'blues' não estão dispostos a aceitar essa condição, então Willian poderia deixar Stamford Bridge depois de sete anos. Não faltam ofertas: Tottenham e Atlético o colocam em sua agenda e o jogador também soa no PSG.