Willian quer ficar na Premier League... e não devem faltar pretendentes pelo meia

Prestes a acabar seu contrato com o Chelsea em julho, o brasileiro Willian revelou o desejo de continuar atuando na Premier League e descartou uma volta ao Corinthians.

Depois de 14 anos na Europa e mais de 300 partidas pelos Blues, Willian não vê seu futuro longe da Inglaterra e da Premier League, o desejo do meia é seguir por lá. "Meu desejo é ficar na Premier League, mas não descarto jogar em outras ligas, não Vou jogar até o final da temporada e ver o que acontece". Estou muito acostumado com a Inglaterra", disse à ESPN Brasil.

O jogador de 31 anos tem sido ligado à transferências para o Tottenham e para o Arsenal. Com a boa relação que tem com Jose Mourinho, com quem trabalhou no Chelsea entre 2013 2015, existem boas chances de o futuro do brasileiro estar vinculado aos Spurs, caso o português siga no comando do time.

A possibilidade de retornar ao Brasil, mesmo para o Corinthians - clube no qual William surgiu para o futebol - foi descartada pelo meia, ao menos por agora. "Sobre o Corinthians, todo mundo faz essa pergunta pra mim. É claro que tenho carinho pelo clube, passei a maior parte do tempo lá mas, hoje, não penso em voltar para jogar".

Depois de sete anos de Chelsea, com cinco títulos conquistados - inclusive duas Premier League e uma Liga Europa -, Willian acredita ainda estar no auge e que não é o momento de voltar ao futebol brasileiro: "Sim, eu sinto que estou no auge hoje. A gente vai adquirindo alguma coisa ao longo dos anos, e creio que é o auge da minha carreira, sim".