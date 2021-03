Willian Farias é o novo reforço do Coritiba para 2021

Willian Farias está de volta ao Coritiba, que anunciou oficialmente o retorno do volante de 31 anos. Ele assinou contrato válido até o final de 2022.

"Uma coisa que eu tenho ouvido muito é que o Coritiba precisa retomar aquele time que ele tinha, da alma guerreira. Mas aquele time só foi montado porque o clube disponibilizou isso, o clube tinha essa identidade. Eu não sou a alma guerreira, foi o Coritiba que me tornou a alma guerreira, foi o Coritiba que tornou aquele elenco uma alma guerreira. Foi o Coritiba que proporcionou uma saída minha para outros clubes de grandes nomes no Brasil, com toda a estrutura que me deu", destacou.

Na experiência anterior com o Coritiba, o jogador foi campeão da série B (2010), tetracampeão paranaense (2010 a 2013) e duas vezes vice-campeão da Copa do Brasil (2011-12).

"Só a identificação com o clube não vai trazer resultados. Pode trazer uma adaptação mais rápida, mas é o trabalho dentro de campo que vai trazer resultados", acrescentou o volante.

Antes de retornar ao Coxa, Willian Farias teve passagens por Cruzeiro, Vitória, São Paulo, Sport e Hatta Club, dos Emirados Árabes.