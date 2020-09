Willian José reaparece no radar do Barcelona

O portal 'AS' informa que a Real Sociedad já conhece as possibilidades que Willian José tem para sair neste verão. Ele recentemente voltou a treinar com Imanol, e pretende jogar contra o Elche, mas sua saída não está descartada.

O Tottenham estava atrás dele há semanas. Mas a opção do Barcelona foi reativada e é a melhor a ser levada em consideração para o atacante hispano-brasileiro nos dias de hoje.

Desta forma, é reativada a possibilidade de a equipe do Barça incorporar o jogador 'txuri-urdin', que poderia ser a alternativa a Memphis Depay ou Lautaro Martínez.

O Barcelona não se importaria de pagar uma transferência por ele, ao contrário do inverno passado, quando ele tentou incorporá-lo gratuitamente devido a rumores de sua saída de Anoeta.

O que parece claro é que o clube 'culé' deve reforçar a posição de ataque por conta da saída de Luis Suárez rumo ao Atlético de Madrid. Para o lugar de Willian José, a Real Sociedad pode tentar contar com Carlos Fernández.