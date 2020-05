Willian, muito perto do Tottenham por 'culpa' de Mou

Richard Keys, jornalista da 'BeIN Sports', confirmou que o futuro de Willian poderia estar no Tottenham, de José Mourinho.

O português, que já demonstraram interesse em ter o craque brasileiro novamente, estariam perto de ver seu desejo realizado.

Segundo o jornalista, o acordo para sua chegada, a custo zero do Chelsea, está quase fechado: "Ele é outro jogador que falou com Mou e está a caminho".

No passado, Willian já havia reconhecido seu ótimo relacionamento e amizade com o treinador dos 'spurs'.

"Às vezes conversamos, mas quando se trata de transferências, ele me respeita muito e deixa estar", disse ele sobre suas conversas com o português, que nunca o pressionariam a decidir seu futuro.

Agora se sabe que estaria perto de se reunir com ele. Willian encerra seu contrato e já anunciou que não continuará em Stamford Bridge.