Willian tem duas propostas da Premier League e outras duas na Europa, diz empresário

Já classificado para a Champions League, o Chelsea segue como um dos principais nomes no mercado e promete ter um time forte para a próxima temporada. No entanto, o futuro de Willian pode ser longe de Stamford Bridge. Segundo seu empresário, Kia Joorabchian, o brasileiro tem propostas da Premier League e de outros clubes da Europa e tomará uma decisão quando a temporada terminar.

O contrato de Willian com os Blues é válido até agosto deste ano e a diretoria propôs uma extensão do vínculo até 2022, mas nas mesmas condições vigentes atualmente, incluindo salário. Contudo, o atacante de 31 anos está disposto a deixar o clube londrino caso suas exigências não sejam atendidas com a renovação de contrato.

A partir disso, Arsenal, Tottenham e Manchester United já foram ligados ao brasileiro, que está na Premier League há sete temporadas e pode se transferir sem custos adicionais para sua nova equipe.

“Ele tem duas ofertas concretas de clubes da Premier League em cima da mesa, uma oferta de um clube da MLS e duas outras ofertas da Europa”, revelou Kia ao talkSPORT. "Ele vai tomar sua decisão após o último jogo da temporada", completou.

Com o fim da Premier League, o Chelsea ainda tem a final da FA Cup, que será disputada no dia 1º de agosto, contra o Arsenal, e a partida de volta das oitavas de final da Champions League, contra o Bayern de Munique.

Mesmo com as propostas, Kia fez questão de reiterar que o brasileiro sempre quis terminar a temporada no Chelsea, para então tomar sua decisão.

“Tivemos grandes ofertas - uma da MLS que exigia que ele se mudasse em 1º de julho -, mas ele sempre quis terminar a temporada no Chelsea e decidir após o fim da temporada”, explicou o agente.

Se o Chelsea realmente for eliminado da Liga dos Campeões pelo Bayern - a partida de ida, na Inglaterra, terminou em 3 a 0 para os bávaros - a temporada se encerra para Willian no dia 8 de agosto, e então ele poderá decidir seu futuro.

Com a camisa dos Blues, o brasileiro fez 339 partidas, somando 63 gols e 62 assistências, além de conquistar dois títulos da Premier League, um da FA Cup e uma Europa League.