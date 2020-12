Winks já está fazendo as malas

Poderiamos dizer, de forma geral, que Wink está contente no Tottenham. Está aproveitando todas as oportunidades dadas por José Mourinho.

Mas Winks sabe que não pode se conformar com isso. Se quiser estar na Eurocopa com a seleção da Inglaterra, como deseja, precisa de minutos.

Assim, de acordo com 'Mirror', Winks estaria estudando a possibilidade de fazer as malas em janeiro. O meia pedirá ao Tottenham que o empreste a um clube onde seja protagonista, para ter chances de entrar na lista dos 'Three Lions'.

De qualquer forma, a última palavra será dada pelo Tottenham. Resta saber qual será o plano de Mourinho.