Xavi, candidato a melhor treinador do Catar

Xavi Hernández, depois da sua primeira temporada a frente de uma equipe profissional, continua recebendo elogios por seu trabalho no Al Sadd.

O treinador catalão, apesar da sua curta experiência, recebeu mais de uma vez o convite para dirigir o Barcelona. O último, antes do 2 a 8 da Champions contra o Bayern de Munique.

O último reconhecimento recebido por Xavi veio por parte da Associação de Futeol do Catar, que divulgou na sexta-feira os nomes dos indicados ao prêmio de melhor treinador do país.

O técnico do Al Sadd concorre com Slavisa Jokanovic e Diego Aguirre, treinadores do Al-Gharafa e Al Rayyan, respectivamente.