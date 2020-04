Xavi doa 1 milhão de euros ao Hospital Clínic de Barcelona

O ex-jogador do Barcelona Xavi Hernández e sua esposa, Nuria Cunillera, doaram um milhão de euros ao Hospital Clínic de Barcelona, ​​informou o centro hospitalar no sábado, agradecendo a eles por essa contribuição no combate à pandemia de coronavírus.

Assim como Lionel Messi fez em 25 de março, a família Hernández aderiu à campanha iniciada pela Clínica com a hashtag #respuestacoronavirus para arrecadar fundos, em um momento de crise em que, além do problema de infecções e mortes por pandemia do COVID-19, também se manifesta na disponibilidade de material médico.

"Nuria e eu apoiamos a luta contra o coronavírus no Hospital Clínic de Barcelona. Graças às contribuições que o hospital está recebendo, está adquirindo equipamentos para profissionais e pacientes. Junte-se ao #respuestacoronavirus, acesse o site do Hospital Clínic e faça sua contribuição. Juntos, chegaremos à frente", diz o vídeo de Xavi e sua esposa que postaram a clínica no Twitter hoje.

Xavi Hernández é o atual treinador do Al Sadd do Qatar e, nos últimos meses, esteve vinculado ao banco do Barcelona, ​​objetivo que ele próprio reconheceu recentemente em uma entrevista ao 'La Vanguardia', na qual afirmou que gostaria de desembarcar no Camp Nou para iniciar um projeto do zero.