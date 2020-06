Xavi insiste em treinar Cazorla

Xavi Hernández quer muito a contratação de Santi Cazorla para seu time. Informação do 'Carrusel Confidential', de 'Cadena SER', revelou que o Al-Sadd já tentou buscá-lo três vezes.

O ex-jogador do Barcelona quer contar com o seu companheiro da época de Seleção Espanhola. A idéia de Xavi era que ele se tornasse seu sucessor em campo logo após sua aposentadoria, mas o plano não deu certo na ocasião.

No Natal passado, o técnico tentou novamente a chegada de Cazorla. Mais uma vez, o asturiano preferiu recusar, pois esperava entrar na lista da Espanha para a Eurocopa de 2020, que finalmente acontecerá em 2021.

Agora as coisas podem mudar. O Al-Sadd perderá Gabi no meio de campo, já que ele retornará à Espanha para atuar no Atlético de Madrid. Isso motivou Xavi a insistir novamente no jogador do Villarreal de 35 anos.