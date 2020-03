Zagueiro brasileiro entra na mira do Chelsea

O zagueiro brasileiro Gabriel Magalhães, de apenas 22 anos, é um dos destaques do Lille no Campeonato Francês. Titular na equipe de Christophe Galtier com belas atuações, o jovem desperta o interesse de clubes da Premier League.

De acordo com a "Eurosport", Gabriel tem como pretendentes Arsenal, Everton e Chelsea, mas ao que tudo indica, são os 'blues' que estão na frente na corrida pelo zagueiro.

A imprensa francesa aponta que o negócio gira em torno aos 30 milhões de libras (cerca de R$ 189 milhões). O brasileiro teria chamado a atenção de Frank Lampard nas partidas da Champions e agora o acordo está próximo de ser concretizado.

Na atual temporada, Gabriel tem 34 jogos disputados pela camisa do Lille e um gol marcado em 2.987 minutos em campo.