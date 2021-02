Zé Rafael chegou a 100 partidas disputadas com a camisa do Palmeiras. A marca foi alcançada na derrota para o Botafogo pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Ao todo, ele soma 56 vitórias, 28 empates e 16 derrotas, além de 12 gols marcados, 12 assistências. Confira no vídeo acima o que o jogador falou sobre os 100 jogos e sobre as finais da Copa do Brasil contra o Grêmio.