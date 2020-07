Zidane pode ter quatro 'reforços' nesta quinta-feira

Depois de Lucas Vázquez e Jovic perderam as atividades da terça-feira, ambos foram os protagonistas nesta quarta-feira na Cidade Deportiva do Real Madrid.

A dupla voltou a trabalhar com os demais companheiros de equipe no último treinamento antes da equipe de Zinedine Zidane receber o Getafe.

Desta forma, o técnico francês viu novamente seus dois jogadores do setor ofensivos em movimento e está liberado pelos médicos para chamá-los quando precisar.

Vázquez e Jovic fizeram o aquecimento normalmente com a equipe, nos primeiros exercícios da sessão, e logo depois começaram as atividades com bola.

Além disso, diante do Getafe no estádio Alfredo Di Stéfano, Modric e Mendy também retornarão após perderem o último jogo devido ao acúmulo de cartões amarelos.