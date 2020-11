Ziyech: primeira titularidade e primeiro gol na Premier League!

O Chelsea demorou 26 minutos para passar à frente no placar em Turf Moor. E demorou 26 minutos para Hakim Ziyech marcar seu primeiro gol na Premier League, justamente no dia de sua estreia como titular 'blue' na Liga Inglesa.

O ex-jogador do Ajax venceu Nick Pope com um chute de pé esquerdo após passe de Tammy Abraham. Ainda assim o goleiro Burnley deu uma ajuda para que o 0-1 aparecesse no placar.

O chute saiu sem muita força e não tão no canto como Ziyech planejou, mas Pope caiu na hora em vez de se esticar e permitiu o gol marroquino. Um pequeno escorregão com o pé de apoio que custou caro.

É o segundo gol do atacante com a camisa do Chelsea. O primeiro veio há poucos dias, quando ele marcou contra o Krasnodar na Liga dos Campeões.