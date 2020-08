A eliminação do Barça confirma: é o fim do monopólio CR7-Messi na Champions!

Fazia 15 anos que Leo Messi ou Cristiano Ronaldo, pelo menos um dos dois, não disputava as semifinais da Liga dos Campeões. Longe de ser apenas um fato curioso, a eliminação do argentino parece indicar o fim da ditadura dos dois grandes jogadores que a LaLiga viu e desfrutou.

Um deles ainda é apreciado pelos fãs espanhóis, mas nada é mais igual. Leo não está muito longe de sua melhor versão, mas sim da regularidade de suas grandes noites. Por sua vez, Cristiano colhe títulos e gols na Juventus, mas Immobile o ofuscou na Itália e na Europa parece que está frio fora do Real para o português. E vice-versa.

Desde 2005, entre as quatro melhores equipes da Europa esteve, pelo menos, uma delas. Foi então que o Milan, PSV, Chelsea e Liverpool deixaram dois ainda muito jovens Leo e CR7 sem espaço.

Desde tal temporada, Barcelona ou Manchester United, primeiro, e Real Madrid, depois, sempre apareceram nas semifinais da Liga dos Campeões. A Juventus que caiu no ano passado nas quartas de final e este ano, nas oitavas, não entra nesses dados. Ou seja, não conseguiu levar seu craque para a semifinal em nenhuma dessas duas temporadas.

Messi até tem quatro 'Orelhudas' em suas vitrines, todas com o único clube que já teve a honra de ter o atacante argentino. Por sua vez, Cristiano conquistou um título com o United e quatro com o Real Madrid e lidera esta corrida com cinco títulos da Champions League.

Mas esta temporada acabou. A Juventus se despediu de um Lyon que surpreendeu a muitos e o Barça caiu de forma constrangedora contra o Bayern. Fim do monopólio das duas 'feras' dos últimos 15 anos?

Todos os semifinalistas da Champions desde 2005:

2006: Barcelona, ​​Arsenal, Villarreal e Milan.

2007: Chelsea, Liverpool, Manchester United e Milan.

2008: Barcelona, ​​Chelsea, Manchester United e Liverpool.

2009: Barcelona, ​​Chelsea, Manchester United e Arsenal.

2010: Barcleona, Inter, Bayern e Olympique de Lyon.

2011: Barcelona, ​​Real Madrid, Manchester United e Schalke 04.

2012: Barcelona, ​​Real Madrid, Bayern e Chelsea.

2013: Barcelona, ​​Real Madrid, Bayern e Borussia Dortmund.

2014: Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern e Chelsea.

2015: Barcelona, ​​Real Madrid, Bayern e Juventus.

2016: Atlético de Madrid, Real Madrid, Bayern e Manchester City.

2017: Atlético de Madrid, Real Madrid, Mônaco e Juventus.

2018: Roma, Real Madrid, Bayern e Liverpool.

2019: Barcelona, ​​Ajax, Tottenham e Liverpool.

2020: PSG, RB Leipzig, Bayern e Manchester City / Olympique de Lyon.