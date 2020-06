"A entrada de Riqui Puig e Ansu Fati nos deu dinamismo"

O Barça, com mais problemas do que o esperado, venceu o Athletic Bilbao graças ao único gol da partida, de Rakitic. O croata teve que resgatar sua equipe para mantê-la na luta pela LaLiga (1-0).

Setién, na sala de imprensa, expressou sua satisfação com a vitória: "Estamos a cinco jogos seguidos sem levar gol, o que nos deixa com bastante mérito. Temos ido bem em todos os jogos, exceto um. Há coisas a melhorar, mas o caminho que seguimos é bom" .

Além disso, o cantábrico continuou na mesma linha: "Precisávamos vencer. Esse é o objetivo em todos os jogos. Está claro que quanto menos erros você cometer, melhor. Agora temos mais três pontos e precisamos esperar para ver o que faz nosso rival direto".

Por outro lado, o de Santander descartou completamente uma mudança na preparação da equipe. "Não. Basicamente, o que estamos fazendo até agora. Não nos preocuparmos com o que o rival faz, mas com o que você faz", ele retrucou.

Sobre os incômodos de Piqué, disse o técnico: "Estamos controlando as cargas, as sensações que os jogadores transmitem a você. Não sei o que ele teve, não acho que seja sério porque ele executou alguns sprints. Deve ser uma contratura pequena", afirmou.

Finalmente, Setién se referiu ao desconforto que sentia no banco. "No primeiro tempo, não fomos precisos com a bola. Tivemos perdas e foi difícil recuperar a bola. Vi um segundo tempo mais calmo. A entrada de Ansu e Riqui nos deu dinamismo, eles jogaram mais recuados e nos deram uma posse mais longa", concluiu.