A imagem de Bale que enfurece o madridismo

Bale não joga com o Real Madrid desde o último dia 24 de junho, quando contou com 71 minutos contra o Mallorca. Assumindo um papel secundário na equipe, Bale pareceu muito relaxado no banco contra o Alavés.

O camisa '11', ficou na arquibancada durante todo o jogo, mas o que realmente irritou a torcida 'merengue' foi a atitude do atacante durante o jogo.

Como é o possível ver nas imagens da 'Gol TV', em um determinado momento, Bale utiliza a máscara para cobrir os olhos e tirar um cochilo tranquilo e sossegado.