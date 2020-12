Após passagens por Grêmio, Galatasaray e Inter de Milão, o lateral-esquerdo brasileiro chegou ao clube em 2016 e se tornou um dos melhores do mundo na posição durante os quatro anos no Estádio do Dragão, sendo convocado pela seleção brasileira e, em outubro de 2020, se transferindo ao Manchester United.

Confira no vídeo acima a trajetória de Alex Telles no futebol português!