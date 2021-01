A lista dos campeões da Supercopa da Espanha

A Espanha terá um novo campeão da Supercopa neste domingo, quando Barcelona e Athletic Bilbao se enfrentam no Estadio La Cartuja, em Sevilha.

A competição foi iniciada em 1982, e é reconhecida pela Real Federação Espanhola de Futebol como herdeira da Copa Eva Duarte. A edição deste ano é a segunda com o novo formato.

O atual campeão é o Real Madrid, que derrotou o Atlético de Madrid, na Arábia Saudita, na primeira vez em que houve quatro times participantes. Antes, somente os campeões da Liga e da Copa do Rei disputavam o título.

Na atual temporada, o torneio reune pela segunda vez os dois melhores colocados na última edição do Campeonato Espanhol (Real Madrid e Barcelona) com os finalistas da última Copa do Rei (Athletic Bilbao e Real Sociedad).

O gigante catalão pode ampliar sua vantagem no topo do ranking de campeões, enquanto o time Basco pode empatar com o Atlético de Madrid no terceiro lugar.

Todos os campeões e vices da Supercopa da Espanha

1. Barcelona - 16 títulos | 12 vices

2. Real Madrid - 12 títulos | 5 vices

3. Atlético de Madrid - 4 títulos | 6 vices

4. Athletic Bilbao - 3 títulos | 3 vices

Deportivo La Coruña - 3 títulos | 0 vice

6. Valencia - 2 títulos | 5 vices

7. Sevilla - 1 títulos | 4 vices

Zaragoza - 1 títulos | 2 vices

Mallorca - 1 títulos | 1vice

Real Sociedad - 1 títulos | 0 vice

11. Espanyol - 0 títulos | 2 vices

Real Betis - 0 títulos | 1 vice