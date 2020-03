A mensagem de conscientização de Iniesta

Na última sexta-feira, o governo espanhol decretou o estado de emergência para a evolução do coronavírus no território espanhol e a maioria dos clubes decidiu suspender os treinamentos e todo tipo de trabalho.

Andrés Iniesta começou no sábado com uma mensagem de conscientização e incentivo para toda a sociedade que está lutando para impedir o avanço do COVID-19: "Quero enviar uma mensagem de apoio, incentivo e conscientização nesta situação grave e complicada. Prestem atenção aos protocolos, indicações, precauções... ".

"Devemos ser os mais solidários do mundo, coerentes e consequêntes com o que fazemos por nós mesmos e por todos os que nos rodeiam. Nós vivemos no Japão e há semanas tudo está fechado e saímos muito pouco nas ruas", explicou o meio-campista.

O jogador de Vissel Kobe vê gradualmente a diminuição no Japão, mas insistiu que esteja acompanhando a cada minuto o que acontece na Espanha, onde ele tem familiares, amigos e muitas outras pessoas ao seu redor.

"Parece que a situação está normalizando, embora continuemos com todas as precauções do mundo. Também estamos de olho com tudo o que está acontecendo na Espanha. Envio-lhes todo o meu apoio e todo o incentivo e agradecimentos ao pessoal da saúde", finalizou.