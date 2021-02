A polêmica fala de Mbappé a Jordi Alba: "Na rua, te mato"

Kylian Mbappé brilhou com 'hat-trick' na virada dessa terça-feira sobre o Barcelona pelas oitavas de final da Champions League. No entanto, um momento do jogo parece deixar a noite do francês menos positiva.

Imagens divulgadas um dia após o confronto mostram um grupo de atletas em uma breve confusão que tem Mbappé e Jordi Alba no centro do conflito.

O fato curioso do embate pessoal entre os jogadores tinha passado despercebido, mas foi captado pela equipe do Deportes Cuatro, programa esportivo de TV na Espanha, que recolheu um áudio da transmissão da partida pela Movistar Plus.

Tudo teria inicio em empurrões com Sergiño Dest. Alba reagiu em defesa do colega, dizendo que Dest havia pedido desculpa e chamando Mbappé de 'exagerado'.

"Na rua, te mato", respondeu em espanhol o atacante francês ao experiente lateral do Barcelona, que não entrou na provocação e respondeu ironicamente: “Ele está aprendendo, tio. Está aprendendo”.

Gerard Piqué também estava próximo e reagiu: “Quem você vai matar?”. Mbappé respondeu reforçando o que havia dito: “Isso, na rua, eu te mato”.

As palavras não foram percebidas pela arbitragem e o caso não resultou em cartões ou algo mais grave, como contato físico ou depoimentos fora de campo.