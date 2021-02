Que honra! A surpresa de Badía quando Messi pediu sua camisa

O Barcelona derrotou o Elche nesta quarta-feira em um jogo atrasado que teve atuação de alto nível de Lionel Messi, com dois dos três belos gols da equipe catalã.

Outro protagonista do confronto foi Édgar Badía, que não evitou os três gols no segundo tempo, mas fez grandes defesas para levar o empate ao intervalo.

Após o jogo, o argentino e o goleiro se cumprimentaram em encontro que foi flagrado de perto pelas câmeras. A cena viralizou pela surpresa do jogador do Elche com o pedido do craque.

Messi retirou sua camisa e falou algo para o goleiro ao abraçá-lo. Pela reação, fica claro que o argentino pediu uma troca de camisas.

O mais interessante foi a expressão de surpresa de Badía, que chegou a questionar para confirmar que havia entendido o que Messi queria. O espanhol pareceu honrado e imediatamente atendeu ao pedido.