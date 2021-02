"A torcida do Real Madrid deveria se envergonhar por ter sido tão idiota com Bale"

O agente de Gareth Bale está bastante ativo na imprensa ultimamente. Dessa vez, Jonathan Barnett deu algumas declarações em entrevista a 'Goal'.

Barnett começou falando sobre a relação do seu jogador com José Mourinho: "Têm uma boa relação, não há nenhum problema. São os jornalistas que criam problemas, mas entre eles não há nada".

Sobre a falta de minutos do atacante, declarou: "Perguntem ao Mourinho. Nós também esperamos que ele jogue mais, mas as coisas não estão acontecendo".

O agente revelou que nenhum representante do Real Madrid falou com Bale desde a sua chegada aos 'spurs': "Acho que com o passar do tempo as pessoas vão se dar conta do importante que Gareth Bale foi para o Real Madrid, de como foi maltratado pela torcida quando deveriam agradecer todos os dias das suas vidas o que ele conseguiu para o clube. É uma situação ridícula e os madridistas deveriam se envergonhar".

Por fim, Barnett foi perguntado sobre o que o galês deveria fazer para estabelecer uma relação melhor com os torcedores, e resposta foi alta e clara. "Não tem que fazer nada, ele fala dentro de campo. É um jogador, essa é a sua responsabilidade. Ele não precisa ser amigo da torcida. Fez tudo bem dentro de campo e se comportou muito bem com o clube. Nunca disse nada mal e ganhou muitas coisas; vários dos grandes gols da história do Real Madrid foram marcados por Gareth Bale, por isso, acredito que quando olhem para trás verão como foram idiotas com ele".