Adiados: Manchester City x Real Madrid e Juventus x Lyon

Real Madrid e Manchester City não se enfrentarão mais na próxima terça-feira (17). Da mesma forma, os riscos da propagação do coronavírus levou ao adiamento da partida entre Lyon e Juventus.

Os clube inglês explicou o caso em nota oficial: "A decisão de adiar a partida de terça-feira foi tomada em conjunto com a UEFA após a confirmação de que jogadores do Real Madrid se isolarão por 15 dias, depois de descoberto que um jogador do time de basquete do clube testou positivo para o COVID-19. O Clube deseja o melhor para os jogadores e a equipe do Real Madrid, tanto de basquete quanto de futebol. Mais informações sobre a nova data e as informações de ingressos serão divulgadas em breve".

Até então, só havia sido determinado que não haveria a presença de público nos confrontos entre PSG e Borussia Dortmund e Barcelona e Napoli. No entanto, uma série crescente de medidas vem cancelando mais partidas e competições nesta quinta-feira.

Na mesma tarde, a UEFA divulgou um comunicado para informar que se reunirá com os representantes de suas 55 federações-membro para debater se as atuais edições da Champions League e da Europa League devem ser suspensas. A discussão ocorrerá por videoconferência em 17 de março.