A plataforma Amazon Prime transmitirá quatro partidas da Premier League gratuitamente no Reino Unido.

Os fãs de futebol inglês não precisarão de uma assinatura do serviço Amazon Prime para ver os quatro jogos que serão transmitidos.

A Premier League será retomada no próximo dia 17 de junho, com as partidas adiadas entre Aston Villa-Sheffield United e Manchester City-Arsenal.

Dos 92 jogos restantes a serem jogados, 33 serão transmitidos gratuitamente no Reino Unido pela 'Sky Sports', o canal público 'BBC' e a Amazon.

Embora a lista completa de partidas que será de graça ainda não seja conhecida, a 'Sky Sports' já anunciou que o derby de Merseyside, entre Liverpool e Everton, será transmitido de maneira gratuita.