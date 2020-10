"Ander Herrera me convenceu a assinar com o United"

Após vários meses de incertezas, Edinson Cavani escolheu sua nova equipe. O Manchester United conseguiu a assinatura do uruguaio, que era desejado por diversos times desde o fim de seu contrato com o PSG.

Dias depois de oficializar seu destino, o atacante contou que decidiu tentar a sorte em Old Trafford depois de uma conversa com Ander Herrera. "Falei muito com Ander e com outros colegas, como Angel Di María, que também esteve em Paris", confessou.

As palavras do espanhol acabaram convencendo Cavani a ir aceitar o convite do Manchester United: "Tenho uma grande admiração por Ander, pelo tipo de pessoa que ele é. Suas palavras me ajudaram muito, porque ele me disse como é o Manchester United".

Ander Herrera, por sua vez, passou pelos microfones de 'El Larguero' e admitiu ter aconselhado Cavani a ir por esse caminho. "Ele me pediu um conselho. Eu disse a ele que o United é um daqueles clubes que você não pode dizer não. Old Trafford é único", disse ele.

Depois de confirmada a contratação o jogador do PSG manifestou sua felicidade e seu desejo para seu ex-colega de equipe. "Grande clube para um jogador e uma grande pessoa. Boa sorte, amigo", escreveu Ander nas redes sociais.