Após Arthur-Pjanic, Juve e Barça já pensam em outra troca

Na última quarta-feira, soube-se que Ousmane Dembélé gostaria de jogar pela Juventus no futuro se fecharem as portas do Barcelona, ​​onde ainda quer ter sucesso.

Na Itália, o portal 'Tuttosport' mergulhou nessa opção, o que poderia dar origem a uma nova troca como a realizada entre 'bianconeri' e catalães com Arthur e Pjanic.

O escolhido pela 'Vecchia Signora' seria Federico Bernardeschi, que esteve ligado ao Barcelona e não acabou tendo êxito em Turim.

O mesmo aconteceu com um Dembélé que completa três anos neste dia 9 desde que estreou no Barça. Nesse período, ele passou de grande esperança para um jogador marcado por suas lesões e atos de indisciplina.

Mais uma vez, o Barcelona sairia perdendo se a idade dos dois fosse comparada, embora ainda tenhamos de esperar para ver se Arthur e Pjanic terão sucesso ou não e, assim, saber quem foi o vencedor dessa troca.

As duas equipes se enfrentarão em um grupo da Champions League que será muito emocionante e reunirá Cristiano Ronaldo e Leo Messi