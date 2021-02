Após lesão, Gignac treina para voltar ao Tigres antes do Mundial

O Mundial de Clubes começará no dia 4 de fevereiro, com as semifinais ocorrendo nos dias 7 e 8 do mesmo mês. A grande final será poucos dias depois, no dia 11. Confira aqui todos os times participantes.

Um dos classificados é o Tigres, campeão da CONCACAF Champions League que já viajou rumo ao Catar e que tenta contar com o artilheiro Gignac para o torneio - veja no vídeo acima imagens do francês em recuperação de lesão.

Aos 35 anos, o atacante André-Pierre Gignac vive sua sétima temporada no Tigres, clube em que acumula 244 partidas disputadas, 144 gols marcados e 35 assistências. Ele foi o MVP e Chuteira de Ouro da conquista continental.

Ex de Olympique de Marseille, Toulouse e Lorient, o jogador francês é figura importante da equipe mexicana, sendo titular absoluto desde a temporada 2015.

Seus gols fizeram que um recorde fosse quebrado no campeonato nacional. Em 2020, ele passou dos 125 gols no Campeonato Mexicano, superando o espanhol Isidro Lángara e tornando-se o maior artilheiro europeu da história da liga.