Arrascaeta fala sobre expulsão de Gabigol e ataque com Pedro

Arrascaeta comentou diferentes aspectos do time do Flamengo. DUGOUT

Meia uruguaio afirma que fala de Gabigol, que causou expulsão no jogo de ida da final do Campeonato Carioca, é algo comum em campo e que não merecia ser punida com cartão vermelho. Arrascaeta comentou ainda o que muda com a entrada de Pedro no Flamengo para a decisão contra o Fluminense.