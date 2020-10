Arteta analisa chegada e versatilidade de Partey no Arsenal: "traz várias opções"

O meio-campista foi contratado pelos Gunners após cinco anos no Atlético de Madrid. Para seduzir Thomas, o Arsenal fez dele o terceiro jogador mais bem pago do time.

Apenas Özil e Aubameyang vão receber mais do que ele. Sua assinatura exigiu outro grande esforço do clube inglês. Além de pagar alto salário, a diretoria desembolsou 50 milhões de euros.

O alto valor corresponde à cláusula de rescisão prevista no contrato junto ao Atlético de Madrid. Esse grande investimento para assumir os serviços do meio-campista trouxe junto uma expectativa enorme.

Na Inglaterra, a torcida é exigente. Thomas deve ter isso bem claro agora que vai começar sua aventura no Arsenal. Tanto é que ele ainda não estreou como 'gunner', mas já vem recebendo críticas.

O meia está atuando por sua seleção e não jogou sua melhor partida no amistoso de Gana contra Mali. O jogo acabou com derrota por 3 a 0 e sua nova torcida criticou seu mau desempenho.

No entanto, o técnico do Arsenal confia em sua capacidade. Confira no vídeo acima uma entrevista de Mikel Arteta falando sobre a chegada de Thomas Partey. Para o treinador, o reforço "traz várias opções".