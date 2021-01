Arteta cogita a contratação de Ivan Toney

Ivan Toney continua a fazer bonito para conseguir dar o salto para a Premier League. O jogador de 24 anos vem fazendo uma grande temporada e seus números valem a pena para colocá-lo na categoria de ouro do futebol inglês.

Com 16 gols e quatro assistências nos 26 jogos que disputou na primeira temporada pelo Brentford, o atacante inglês conseguiu chamar a atenção de um Arsenal que já colocou seu nome na agenda.

O portal 'Daly Express' aponta que os 'Gunners' estariam avaliando a opção de adquirir os seus serviços mesmo no atual mercado de transferências, o que seria uma surpresa e, acima de tudo, um reconhecimento do desempenho do jogador.

Ivan Toney tem contrato com o Brentford até junho de 2025 embora, dada a sua categoria, possa ser uma opção mais do que acessível para a equipe comandada por Mikel Arteta, que poderá enfrentar a segunda parte da temporada com o inglês em sua equipe.