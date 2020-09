Arteta despista sobre Jorginho, mas se diz "aberto para melhorar o elenco"

Os rumores mais recentes apontam para uma mudança de equipe na carreira de Jorginho. Agora, a Juventus não é a única a desejar o jogador do Chelsea, que também interessa ao Arsenal, de acordo com o jornal 'The Sun'.

O técnico dos 'gunners' despistou ao ser questionado sobre essa possível transferência durante entrevista prévia ao duelo contra o Liverpool, válido pela terceira rodada do Campeonato Inglês de 2020/21

"Não discutimos as coisas que tentamos e fazemos no mercado, mas gosto dele desde a época do Barcelona. É um cara de personalidade incrível, grande talento e grandes qualidades para jogar no meio-campo. Acho que ele é uma grande contratação para o Liverpool", falou.

'The Sun' reforça que o meia pode chegar ao Arsenal para preencher a lacuna deixada por Lucas Torreira. E o treinador não fecha a porta para novos reforços na atual janela de transferências.

"Ainda estamos abertos para melhorar nossa equipe. Estamos procurando opções diferentes, dependendo do que acontecer com alguns dos nossos jogadores aqui, mas estamos nos preparando para o caso de precisarmos contratar", disse.

Confira no vídeo um trecho da entrevista de Mikel Arteta. Ele responde justamente sobre uma suposta chegada de Jorginho.