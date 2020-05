Arteta quer a nova joia ganesa do Leicester

O Leicester pode perder uma das suas maiores promessas da base para um rival. Dennis Gyamfi, é um jogador que interessa e muito ao Arsenal de Mikel Arteta.

De acordo com o 'Football Insider' o conjunto 'gunner' colocou os dois olhos no jovem ganês. Uma fonte do Arsenal assegura que eles irão tentar a contratação de Gyamfi na próxima janela.

O ganês pode sair grátis do Leicester nessa janela de verão. Gyamfi ainda não fez a sua estreia no time principal. Ricardo Pereira não lhe deu espaço para jogar no time de Brendan Rodgers.

O jogador dos 'foxes' não é único de origem ganesa que interessa ao time do Emirates Stadium. Arteta também quer reforçar o seu meio de campo com Thomas Partey.