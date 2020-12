As 50 indicadas ao melhor XI feminino de 2020

Tal como aconteceu com os indicados ao melhor XI masculino, a UEFA divulgou a lista de 50 indicados para a Equipe Feminina do Ano de 2020 de acordo com os torcedores. Pela primeira vez, o organismo europeu incluiu a categoria feminina nos reconhecidos prêmios.

Assim como o voto masculino, o voto feminino de 2020 convida os fãs a escolherem as suas onze melhores jogadoras numa lista de 50 da elite europeia: cinco goleiras, 15 zagueiras, 15 meias e 15 atacantes.

Vale destacar: o Olympique de Lyon, campeão da Liga dos Campeões Feminina, é o time com mais candidatas, um total de 13 jogadoras se levarmos em conta também a ex-jogadora Lucy Bronze, agora no Manchester City. Ele é seguido por Wolfsburg, vice-campeão europeu, com onze indicadas.

A França é o país com o maior número de jogadoras nomeadas (10) e com o maior número de jogadoras representando sua Liga (19). Lena Oberdorf (Wolfsburg), que completa 19 anos em dezembro, é a única adolescente indicada. Hedvig Lidahl (Wolfsburg / Atlético de Madrid), 37, é a jogadora mais velha, com Steph Houghton (Manchester City), 32, a jogadora de linhamais velho da lista.

Confira a lista com as 50 indicadas a melhor time de 2020:

Atacantes

Delphine Cascarino (Olympique de Lyon), Kadidiatou Diani (Paris Saint-Germain), Beth England (Chelsea), Cristiana Girelli (Juventus), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Pernille Harder (Wolfsburg / Chelsea), Jenni Hermoso (Barcelona), Marie-Antoinette Katoto (Paris Saint-Germain), Eugénie Le Sommer (Olympique de Lyon), Vivianne Miedema (Arsenal), Asisat Oshoala (Barcelona), Ewa Pajor (Wolfsburg), Nikita Parris (Olympique de Lyon), Fridolina Rolfö (Wolfsburg ), Jill Roord (Arsenal).

Meio-campistas

Erin Cuthbert (Chelsea), Daniëlle van de Donk (Arsenal), Ingrid Engen (Wolfsburg), Sara Björk Gunnarsdóttir (Wolfsburg / Olympique de Lyon), Kheira Hamraoui (Barcelona), Amandine Henry (Olympique de Lyon), Svenja Huth (Wolfsburg) , Ji So-yun (Chelsea), Saki Kumagai (Chelsea), Kim Little (Arsenal), Lina Magull (Bayern de Munique), Amel Majri (Olympique de Lyon), Dzsenifer Marozsán (Olympique de Lyon), Alex Popp (Wolfsburg) e Alexia Putellas (Barcelona).

Zagueiras

Lucy Bronze (Olympique de Lyon), Kadeisha Buchanan (Olympique de Lyon), Paulina Dudek (Paris Saint-Germain), Kathrin Hendrich (Bayern de Munique), Magdelena Eriksson (Chelsea), Steph Houghton (Manchester City), Dominique Janssen (Wolfsburg ), Sakina Karchaoui (Montpellier / Olympique de Lyon), Mapi León (Barcelona), Maren Mjelde (Chelsea), Lena Oberdorf (Essen / Wolfsburg), Irene Paredes (Paris Saint-Germain), Wendie Renard (Olympique de Lyon), Marta Torrejón (Barcelona) e Leah Williamson (Arsenal).

Goleiras

Sarah Bouhaddi (Olympique de Lyon), Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Hedvig Lindahl (Wolfsburg / Atlético de Madrid), Sandra Paños (Barcelona), Sari van Veenendaal (Atlético de Madrid / PSV Eindhoven).