Os 50 indicados ao melhor XI de 2020

Como todos os anos, a UEFA divulgou a lista dos 50 candidatos para o Time do Ano de 2020, segundo os torcedores. Fãs de todos os cantos do mundo são convidados mais uma vez a dar sua opinião por meio da votação. Eles terão até janeiro de 2021 para escolher seu XI favorito em duas listas de 50 jogadores de elite: cinco goleiros, 15 zagueiros, 15 meio-campistas e 15 atacantes.

Tal como dito pelo organismo europeu no seu site oficial, os indicados foram propostos pela equipe editorial da UEFA, com base no desempenho dos jogadores nas competições da UEFA e nas competições nacionais das federações membros da UEFA de janeiro a dezembro de 2020.

A Equipe do Ano da UEFA será escolhida pelos votos dos torcedores, em paralelo com as conquistas dos jogadores ao longo de um ano civil, moderada pelo painel de Observadores Técnicos da UEFA.

Vale destacar: o clube com o maior número de indicados é o Bayern de Munique, atual campeão da Liga dos Campeões, com um total de dez jogadores escolhidos. Liverpool vem logo atrás com oito indicados.

Confira a lista dos 50 indicados para o melhor XI de 2020:

Atacantes

Erling Haaland (Borrussia Dortmund), Ángel di María (Paris Saint-Germain), João Félix (Atlético de Madrid), Serge Gnabry (Bayern de Munique), Ciro Immobile (Lazio), Harry Kane (Tottenham), Robert Lewandowski (Bayern de Munique), Romelu Lukaku (Inter de Milão), Sadio Mané (Liverpool), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Barcelona), Neymar (Paris Saint-Germain), Cristiano Ronaldo (Juventus de Turim), Mohamed Salah (Liverpool) e Raheem Sterling (Manchester City).

Meio-campistas

Thiago Alcántara (Liverpool), Houssem Aouar (Olympique de Lyon), Éver Banega (Al Shabab), Nicolò Barella (Inter de Milão), Kingsley Coman (Bayern de Munique), Kevin de Bruyne (Manchester City), Bruno Fernandes (Manchester United ), Alejandro Gómez (Atalanta), Leon Goretzka (Bayern de Munique), Kai Havertz (Chelsea), Jordan Henderson (Liverpool), Josip Ilicic (Atalanta), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Thomas Müller (Bayern de Munique) e Marcel Sabitzer (RB Leipzig).

Zagueiros

David Alaba (Bayern de Munique), Trent Alexander-Arnold (Liverpool), Angeliño (RB Leipzig), Juan Bernat (Paris Saint-Germain), Alphonso Davies (Bayern de Munique), Matthijs de Ligt (Juventus Torino), Stefan de Vrij (Inter de Milão), Hans Hateboer (Atalanta), Joshua Kimmich (Bayern de Munique), Presnel Kimpembe (Paris Saint-Germain), Sergio Ramos (Real Madrid), Andy Robertson (Liverpool), Thiago Silva (Chelsea), Dayot Upamecano (RB Leipzig) e Virgil van Dijk (Liverpool).

Goleiros

Alisson Becker (Liverpool), Anthony Lopes (Olympique de Lyon), Keylor Navas (Paris Saint-Germain), Manuel Neuer (Bayern de Munique) e Jan Oblak (Atlético de Madrid).