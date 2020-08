As dúvidas e certezas do Real Madrid para a Champions

Depois de vencer a LaLiga de maneira muito séria, o Real Madrid já está pensando em seu próximo objetivo. Apesar do 1-2 do Manchester City no Santiago Bernabéu, há esperança dentro do clube merengue.

Não haverá público no Etihad para empurrar as equipes e os sentimentos dos clubes não serão os mesmos de alguns meses atrás.

O retorno do futebol foi ótimo para o Real Madrid, que apostou em elevar o condicionamento físico de sua equipe. Ele não tem sido um campeão brilhante, embora tenha sido com quase nenhuma falha. O City, por outro lado, alternou grandes jogos com outros para serem esquecidos, tanto na Premier, na qual já não lutava por nada, quanto na FA Cup, onde perderam nas semifinais contra o Arsenal, um time teoricamente inferior.

Para o evento de Manchester, Zidane voltou a optar por um treinamento físico de cinco estrelas. O francês exigiu fisicamente ao máximo depois das pequenas férias que os merengues tiveram após vencer o Campeonato Espanhol.

Os de Pep Guardiola terão a vantagem de ter menos folga do que os merengues e também de se refrescar para se livrar da final da FA Cup que tiveram de disputar neste fim de semana.

Essas são todas as certezas. As dúvidas estão no esquema que colocará Zidane em disputa perante os ingleses. Mendy e Marcelo competirão por uma posição no lado esquerdo, embora pareça que se Marcelo estiver fisicamente bem, ele será o escolhido.

Sergio Ramos, punido após ver o vermelho na partida de ida, perderá a partida e só estará disponível se o Real Madrid se classificar. O outro grande desconhecido, além da faixa esquerda, é a da formação merengue. E é que 'Zizou' deve decidir se quer reforçar o meio-campo ou colocar o tridente em jogo. A entidade rival convidaria para pensar no primeiro, mas a equipe espanhola precisa de gols para agitar um jogo bastante difícil.

Courtois, Carvajal, Militão, Varane, Modric, Casemiro, Kroos, Hazard e Benzema parecem fixos nos onze iniciais. Então Mendy ou Marcelo entrarão e haverá um lugar para Marco Asensio, Vinicius, Rodrygo ou Isco.