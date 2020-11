As prováveis escalações de Atlético de Madrid e Barcelona

O Atlético de Madrid recebe o Barcelona neste sábado pela décima rodada do Campeonato Espanhol. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília) e 20h (hora portuguesa).

Com 17 pontos, os anfitriões ocupam o terceiro lugar da tabela e estão a três pontos da Real Sociedad, atual líder. O Barcelona, com dois jogos atrasados, aparece em oitavo e soma onze pontos

Recuperado após um mês da lesão muscular sofrida diante do Celta de Vigo, Diego Costa é grande candidato a ser titular no ataque do time de Simeone, que não deverá contar com Luis Suárez nem Lucas Torreira, ambos testaram positivo para Covid-19. Com lesão muscular, Héctor Herrera também é ausência garantida.

Na equipe treinada por Ronald Koeman, Sergio Busquets e Samuel Umtiti são os principais desfalques de uma lista que tem o retorno de Philippe Coutinho. O brasileiro deve aparecer entre os titulares após superar a lesão no bíceps femoral da coxa esquerda que o tirou da lista dos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo.

Prováveis escalações de Atlético de Madrid e Barcelona

Atlético de Madrid: Oblak, Trippier, Savic, Giménez, Hermoso, Llorente, Koke, Saúl, Carrasco, João Félix e Correa.

Barcelona: Ter Stegen, Dest, Piqué, Lenglet, Jordi Alba, Pjanic, De Jong, Coutinho, Griezmann, Dembélé e Messi.