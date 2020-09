Conheça os 'reforços' do Flamengo na Libertadores

Cheio de desfalques, o técnico Domènec Torrent mandou chamar quatro atletas para compor o elenco do Flamengo no duelo desta terça-feira (22) às 19h15, diante do Barcelona de Guayaquil, pela Copa Libertadores da América. Foram eles: o lateral João Lucas, que estava se recuperado de uma lesão muscular e não entra em campo desde o confronto contra o Grêmio, no dia 19 de agosto, o zagueiro Natan e os atacantes Guilherme Bala e Rodrigo Muniz.

Além de Diego Ribas, Bruno Henrique, Filipe Luís, Matheusinho, Maurício Isla, Michael e Vitinho, que testaram positivo para a Covid-149, Dome não conta com os lesionados Diego Alves, Gabigol e Pedro Rocha, e Gustavo Henrique, suspenso. Ao todo são 11 ausências. O treinador terá dificuldades para montar a estratégia de jogo, uma vez que não tem nenhum de seus "pontas agudos" à disposição. O único jogador que pode fazer essa função é o jovem Guilherme Bala.

Quem é Guilherme Bala?

Aos 19 anos, o garoto se torna a única opção de mais velocidade que cai pelos lados do campo para Domènec. Sem nenhum treino com a equipe, é difícil imaginar que comece jogando, mas é possível que seja acionado no decorrer do jogo. O atleta chegou ao Flamengo em 2019 e é cria do Madureira.

O apelido, é justamente pela velocidade e explosão dentro de campo. Ainda no Tricolor Suburbano, o garoto ganhou a sua primeira convocação para a seleção brasileira sub-20. A estreia como profissional, quando ainda tinha 17 anos, foi justamente contra o Flamengo.

Rodrigo Muniz

Rodrigo chegou ao Flamengo em 2018, depois de se destacar na Copa São Paulo com a camisa do Desportivo Brasil. Com faro de gol, o jogador deixou de atuar como segundo atacante e passou a ser um homem de área, de mais referência. No início do ano, ganhou algumas oportunidades no profissional e anotou seu primeiro gol na equipe principal contra o Volta Redonda, pelo Campeonato Carioca. Muniz é muito bem avaliado no clube e visto como um atleta de personalidade, apesar da pouca idade.

Natan

Capitão do sub-20 do Flamengo, Natan é outro jogador de muita personalidade. O garoto começou a jogar futebol como lateral, mas foi deslocado para a zaga assim que pisou no Ninho do Urubu. Alto, técnico e apesar de ser canhoto, sabe usar bem a perna direita, algo difícil entre os zagueiros canhotos. Outro ponto forte de Natan é a bola área, é difícil perder uma disputa pelo alto.