Atlético de Madrid confirma cinco desfalques para receber o Barcelona

O Atlético de Madrid recebe o Barcelona neste sábado pela décima rodada do Campeonato Espanhol - confira as prováveis escalações. A partida está marcada para as 17h (horário de Brasília) e 20h (hora portuguesa).

Com 17 pontos, os anfitriões ocupam o terceiro lugar da tabela e estão a três pontos da Real Sociedad, atual líder. O Barcelona, com dois jogos atrasados, aparece em oitavo e soma onze pontos.

A poucas horas da bola rolar, o técnico anfitrião divulgou a lista de relacionados e confirmou cinco ausências: Luis Suárez e Lucas Torreira, ambos por Covid-19, além de três lesionados.

Héctor Herrera, que voltou lesionado da seleção mexicana é um dos desfalques. Sime Vrsaljko, em tratamento de longa duração, e Manu Sánchez, que se lesionou com a Espanha Sub-21, também não poderão atuar.

Por outro lado, a lista garante as presenças de Carrasco, Diego Costa e Vitolo. Os três se recuperaram de problemas físicos e estão disponíveis para Simeone.

Esta é a lista completa do Atlético: Grbic, Oblak, Giménez, Renan Lodi, Savic, Felipe, Hermoso, Trippier, Ricard, Kondogbia, Koke, Saúl, Lemar, Marcos Llorente, Vitolo, Carrasco, Toni Moya, João Félix, Correa, Saponjic, Diego Costa e Camello.