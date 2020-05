Atlético entra em luta por Allan

O Atlético de Madrid examina o mercado para incorporar jogadores para a próxima temporada. Na Itália, a imprensa afirma que a equipe liderada por Diego Pablo Simeone quer contratar Allan.

A informação de 'Il Corriere del Mezzogironi' diz que, dada a possível saída de Thomas Partey para a Premier League, o Atlético de Madrid se interessou pelo volante do Napoli, que também atrai olhares na Inglaterra.

Ancelotti gostou do futebol do brasileiro depois de conhecê-lo no time napolitano e, segundo a mesma fonte, pediu à diretoria do Everton que se esforçasse para buscá-lo junto com o mexicano Chucky Lozano.

Allan, de 29 anos, vive sua quinta temporada no time italiano após três anos na Udinese, que tirou o jogador do Vasco da Gama na temporada 2012-13.

Desde que o brasileiro chegou ao Napoli, foi importante nos esquemas da equipe principal, com 10 gols marcados e 21 assistências. Seu contrato tem término previsto para junho de 2023.