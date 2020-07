Atlético Mineiro anuncia a contratação Junior Alonso

O Atlético Mineiro segue ativo no mercado para dar a Jorge Sampaoli um time competitivo para brigar com os melhores do Brasil. As ambições levam a diretoria a fazer diversas alterações na equipe.

Nesta quinta-feira, o clube confirmou a chegada de Junior Alonso para reforçar o sistema defensivo. O anuncio foi feito pelo presidente do Galo, Sérgio Sette Câmara, em sua conta no Twitter.

Segundo 'GloboEsporte', o preço da operação gira em torno de 3,4 milhões de dólares e o contrato com o jogador de 27 anos assinado vale por quatro anos.

Revelado nas categorias de base do Cerro Porteño, o zagueiro atuou profissionalmente no clube paraguaio de 2013 a 2016 e, em seguida, foi negociado com o Lille, da França. Posteriormente, foi emprestado ao Celta de Vigo, da Espanha, e ao Boca Juniors, da Argentina, seu último clube.

Outros nomes já foram confirmados para formar o time, como Keno, que foi a quinta contratação da equipe mineira neste periodo do pós-pandemia, depois do zagueiro Bueno, dos meias Léo Sena e Alan Franco e de Marrony, também atacante.