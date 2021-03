Atlético Mineiro confirma o retorno de Cuca

O Atlético Mineiro definiu seu novo treinador. Está confirmada a contratação de Cuca, que retorna ao clube com vínculo válido por duas temporadas.

"Comandante do Atlético na conquista da Libertadores de 2013, Cuca reúne as qualidades que a nova diretoria procura: é um técnico vencedor, acredita na base como fator de renovação, valoriza o trabalho em grupo e é profissional íntegro", anunciou o Galo pelas redes sociais.

O técnico vem de uma ótima temporada comandando o Santos, que chegou à final da Libertadores apesar dos grandes problemas enfrentados pelo Peixe, como proibição para contratar, crise econômica e graves brigas políticas internas.

"Estamos muito felizes com a chegada do Cuca", disse o presidente Sérgio Coelho aos meios oficiais do clube. "Vamos, juntos, construir uma trajetória de vitórias", acrescentou.

Na primeira passagem no Galo, além da Libertadores, Cuca foi campeão mineiro em 2012 e 2013 e vice-campeão brasileiro em 2012. Ao todo, acumulou 80 vitórias em 153 jogos.

"Acompanham o treinador, na sua chegada ao Atlético, os seguintes membros da comissão técnica: Avlamir Stival (Cuquinha), primeiro auxiliar; e Eudes Pedro, segundo auxiliar. Além deles, passa a integrar a equipe o preparador físico Cristiano Nunes, que estava no Internacional na última temporada", explicou o Atlético em comunicado.

Polêmicas do passado

Após manifestações de torcedores contrários à contratação do técnico, que tem envolvimento em acusação de estupro em 1987, o clube optou por reforçar a confiança em Cuca.

"O Clube Atlético Mineiro afirma confiar no treinador, em suas palavras e, principalmente, em sua conduta: sempre proba e séria, inclusive durante o período em que treinou o nosso time. O Clube afirma, ainda, ter absoluto respeito pelas mulheres, defende a bandeira da igualdade e repudia qualquer ato de violência ou discriminação, contra quem quer que seja", escreveu o Galo em nota.

Diante da onda de protestos da torcida do Galo, o treinador quebrou o silêncio nesta semana e publicou uma mensagem para deixar o caso como superado e garantir sua inocência.

A íntegra o depoimento de Cuca:

"Venho neste momento falar de uma coisa que me incomoda muito, porque há 34 anos atrás houve um episódio comigo, e essas coisas aconteceram há 34 anos atrás, e hoje elas vêm como se tivesse ocorrido hoje, e eu fosse condenado e culpado. Pra resumir, não tenho culpa nenhuma de nada, nunca levantei um dedo indevidamente ou inadequadamente pra alguma mulher.

Vivo numa casa em que 90% são mulheres, são todas mulheres e tem eu aqui como homem, nem por isso sou machista ou coisa diferente. Pelo contrário, sempre me adapto e tento fazer o melhor possível. Isso é uma coisa que me incomoda bastante. A gente vê em alguns lugares “Cuca não” por causa disso ou daquilo. Eu não devo nada a ninguém, não sou um cara do mal, não fiz nada de errado, não fui julgado e culpado por alguma coisa.

Fui jogado a revelia, porque já não estava mais no Grêmio quando houve esse julgamento junto com os outros rapazes. É uma coisa que eu tenho uma lembrança muito vaga, até porque não houve nada. Não houve estupro, como falam, como dizem as coisas. Houve uma condenação por ter uma menor adentrado o quarto, e simplesmente isso.

Não houve abuso sexual, não houve tentativa de abuso ou coisa assim. Então, tanto é que está... Só que hoje, 34 anos depois, com a força que os movimentos vem pegando, a gente fica vendo isso e fica sentido, sabe? Resolvi dar um basta nisso, dar uma entrevista pra vocês na frente da minha família, na frente da Rejane, na frente da Maiara, na frente da Natasha. A Rejane, com a qual eu era casado já na época. Hoje tenho 35 pra 36 anos de casado. A Maiara que nasceu dois anos depois, e a Natasha que nasceu quatro anos depois.

Pro pessoal ver, gente, é muito constrangedor pra mim dar uma entrevista assim. Lógico que a gente tem que encarar as coisas da vida, mas pra dar um basta nisso. Quero treinar ainda grandes equipes, mas não quero nunca ser um cara mal falado. Prefiro ficar na minha casa do que sair aí, achar polêmica e achar problema. Minha vida é baseada nesses conceitos aqui, família, fé em Deus e ser uma pessoa honesta e íntegra, e isso tenho feito em todos os clubes que passei. Tenho conquistado grandes amigos e tudo, e muito se dá na convivência que temos aqui nessa família".