Aubameyang dá esperança a gigantes interessados

Pierre-Emerick Aubameyang é cotado como um dos principais nomes do próximo mercado de transferências. Seu contrato com o Arsenal termina em junho de 2021 e o jogador não demonstra a intenção.

Vários dos maiores clubes da Europa sonham com esse reforço. O fim do relacionamento com seu clube no final da próxima temporada tornaria mais barato para uma operação que seria do interesse de grandes equipes como Barcelona ou Real Madrid.

O Chelsea também mostrou recentemente o desejo de tê-lo em seu time, embora os dois espanhóis surjam como favoritos nessa disputa pelo jogador de 30 anos.

O franco-gabonês já era sonho antigo no Bernabéu e o Barcelona poderia ir atrás dele caso as negociações com a Inter de Milão por Lautaro Martínez não se concretizem.

Mesmo publicamente, Aubameyang, ciente do interesse de várias equipes em sua contratação, demontrou prioridades diferentes da renovação em um bate-papo virtual com Kevin-Prince Boateng.

"Os torcedores do Arsenal me perguntam se vou renovar. Ainda tenho um ano de contrato. Estou tentando chegar a um acordo", afirmou