O grande salário de Aubameyang para ficar no Arsenal

O Arsenal anunciou nessa terça-feira a renovação do contrato de Pierre-Emerick Aubameyang. De acordo com a BBC, equipes como Barcelona, Real Madrid, Inter de Milão e PSG tinham interesse na contratação do goleador.

O atacante tinha vínculo com término previsto para 2021, mas resolveu ficar e vai receber um grande salário para isso. Segundo 'The Times', o clube vai pagar 20 milhões de euros a cada ano.

Após assinar, o goleador e capitão dos Gunners, fez questão de exaltar a importância de Mikel Arteta para sua decisão de assinar um novo contrato e tentar construir um legado no clube do norte de Londres.

Confira no vídeo acima um bate-papo com Aubameyang sobre sua renovação de contrato no Arsenal, time ao qual chegou no meio da campanha 2017-18. Na última temporada, ele marcou 30 gols em 45 jogos.