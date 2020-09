Aubameyang mais Lacazette é igual a... gol do Arsenal!

Aubameyang e Lacazette formam uma das duplas mais temidas da Premier League. O gabonês renovou seu contrato recentemente no meio do mercado de transferências e está convencido de que quer ser uma lenda no Arsenal. No jogo contra o West Ham, ele mostrou isso novamente.

Ele liderou um bom contra-ataque 'gunner' na ala esquerda, se virou para olhar para o coração da área e fez um cruzamento preciso para Lacazette. Foi direto para sua cabeça e ele só teve que fazer um movimento de pescoço seco para mandar a bola para o fundo do gol.

O goleiro Fabianski não conseguiu fazer nada, e isso que ele tentou. Como se pode ver na imagem desta notícia, ele voou para tentar evitar que os locais avançassem no placar, que não serviu para nada.

A comemoração dos "homens-gol" de Mikel Arteta foi mais uma prova da harmonia que eles desfrutam em campo. Um olhar, uma dança, um sorriso e um abraço para fundir e celebrar um gol que Antonio mais tarde igualou em um ataque relâmpago 'hammer'.