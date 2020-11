Avaí/Kindermann e Corinthians decidem o Brasileirão Feminino

Após perder na decisão da edição anterior contra a Ferroviária, o Corinthians volta a disputar a final do Brasileirão Feminino 2020 e visita o Avaí/Kindermann neste domingo.

O primeiro jogo da final será realizado em na Ressacada, está marcado para as 20h e será transmitido por transmissão de Band, ESPN e pelo perfil @BRFeminino no Twitter. A segunda partida ocorrerá no dia 6 de dezembro.

Para chegar a esta fase, o time paulista vem de quartas de final contra o Grêmio e semifinal diante do Palmeiras. Já a equipe catarinense eliminou Internacional e São Paulo.

Desde as semifinais, o campeonato conta com o sistema do VAR, tornando-se a primeira competição nacional feminina do mundo a contar com a videoarbitragem.