"Bale brilhava como Cristiano e Messi quando estava em seu melhor momento"

Roy Keane, um conhecido ex-jogador do Manchester United e atual comentarista esportivo do 'Sky Sports', reconheceu ao vivo que não acredita que Gareth Bale possa voltar a jogar em seu melhor nível.

Por empréstimo do Real Madrid, o atacante galês voltou a Londres em busca do seu melhor nível nas mãos do Tottenham de José Mourinho, mas a sua segunda fase nada tem a ver com aqueles primeiros anos em que brilhou com a sua própria luz.

"Não vejo Gareth Bale voltando ao nível de anos atrás. Os melhores jogadores precisam jogar semana após semana", disse o ex-United.

Além disso, Roy Keane não hesitou em comparar o melhor Bale a Cristiano Ronaldo e Leo Messi: “Assim como Cristiano e Messi, quando Bale está no seu melhor, é capaz de brilhar em grandes momentos e em grandes jogos, mas parece estar muito longe disso".

O lateral direito de 31 anos jogou apenas 552 minutos em dez jogos nesta temporada e conseguiu comemorar um par de gols.