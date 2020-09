Primeiras palavras de Bale no Tottenham: "Tenho fome de gol e estou motivado"

Gareth Bale sorri novamente. Basta ver a cara do camisa 9 nas inúmeras publicações que o Tottenham divulgou nas horas após o anúncio de sua contratação.

Já como 'spur', o galês falou sobre o seu regresso a Londres: “É bom estar de volta. É um clube muito especial para mim, onde fiz meu nome e com torcedores muito especiais. Espero ganhar ritmo nos próximos jogos e realmente começar a ajudar a equipe. Espero que ganhemos troféus".

“Como disse para mim, este é um clube muito especial. Desde que saí sempre pensei em voltar um dia. A oportunidade surgiu e pensei que era uma boa altura para mim. Estou com fome de gol, estou motivado e quero fazer bem para a equipe", acrescentou sobre isso.

Bale foi questionado sobre a diferença entre o jogador que saiu e o que voltou: “Acho que por ter estado no Real Madrid ganhando troféus, os sucessos com a Selecção... Acho que ganhei muito na mentalidade, em saber como ganhar os troféus. Você aprende a se controlar nessas situações de pressão, nas finais... Espero poder transmitir ao time que eles acreditam que é possível ganhar troféus”.

“Já falei com o presidente e lembramos do passado. Como ele colocou o clube um passo à frente, como cresceu... O que eles fizeram com o estádio é incrível. Tudo mudou um pouco desde que saí e agora quero contribuir para colocar o clube no topo. E isso significa ganhar títulos. É isso que eu quero", acrescentou.

Por fim, falava de Reguilón, outro ex-'merengue' que vai usar a camisa do Tottenham: "É um grande jogador. Pude dividir com ele alguns anos no Real Madrid. Teve uma grande época no Sevilla, vencendo a Liga Europa. É uma promessa na ala, tem muita energia, faz bons cruzamentos... Uma grande contratação”.