Balotelli tente se justifica, não convence e está a ponto de ser demitido do Brescia

Parece utópico pensar que Mario Balotelli vai vestir a camisa do Brescia novamente. O atacante italiano mais uma vez deixará um clube pela porta dos fundos e não será desta vez por vontade própria, mas porque a equipe o despedirá.

O atacante ganhou as manchetes durante a semana por ter perdido um treino no clube novamente e isso pareceu o gatilho para seu rompimento com o Brescia.

Balotelli tentou se explicar e entregou ao clube um atestado médico para justificar seus problemas intestinais, uma problema que o atacante tem desde criança.

No entanto, o portal 'La Gazzetta dello Sport' explicou neste sábado que o clube não prestou muita atenção aos jornais, pois já está processando a demissão do jogador.

Se isso for confirmado, Balotelli, com apenas 29 anos, deixará de ser um dos jogadores mais desejados da Europa, pelos quais vários milhões de euros foram pagos em sua época, para ser um jogador de futebol que sai pela porta dos fundos de um clube modesto como o Brescia.

A aposta de Cellino em sua contratação, logo após uma temporada de poucos brilho e duas muito boas na França, foi um fracasso completo.