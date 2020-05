Balotelli e Felipe Melo respondem a Chiellini: "desrespeito"

Em autobiografia, Giorgio Chiellini falou de vários de seus ex-companheiros de equipe em Turim e na seleção italiana, e logo eles responderam.

Mario Balotelli, a quem ele disse que daria 'bofetadas', teve uma resposta elegante ao que é habitual para o atacante italiano: "Pelo menos, tenho sinceridade e coragem para dizer coisas na cara".

"Desde 2013 você teve muitas oportunidades para fazer isso, se comportar como um homem de verdade, mas não fez assim. Quem sabe o que você dirá sobre aqueles que agora são seus companheiros de equipe, capitão estranho...", continuou o jogador do Brescia.

"Se isso significa ser campeão, prefiro não ser. E nunca desrespeitei a camisa da seleção", concluiu Balotelli.

Felipe Melo, conhecido pelo excesso de força em campo, mostrou habilidade com as palavras: "Quando eu estava em Turim, nunca desrespeitei ninguém... meus companheiros de equipe, os dirigentes, a Juventus em geral. Ele diz que Balotelli deve levar uma bofetada e que eu sou o pior dos piores e que ele sempre arrisca uma briga por minha causa? É muito fácil falar mal dos outros em um livro. Talvez 'esse zagueiro' ainda esteja com raiva de mim porque, quando fui para o Galatasaray, vencemos na Liga dos Campeões", respondeu o jogador do Palmeiras.

"Ou porque a Inter ganhou tudo. E eu sou um interista. E outra coisa vem à mente: vencemos a Itália por 3 a 0 na Copa das Confederações de 2009. Além disso, em nível internacional, não ganhou nada. Então, encerro: dizer que certas coisas provaram não ser profissionais. Isso é desrespeito. Paro por aqui e não adiciono mais nada, certas coisas devem permanecer nos vestiários", completou Felipe Melo, que passou pela Juventus nas temporadas 2009-10 e 2010-11.